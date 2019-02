Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind 2018 fast 30 Prozent mehr Überfälle auf Lastwagen registriert worden als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr wurden 737 Fälle von sogenannten Planenschlitzern gezählt, wie der Sprecher des Landeskriminalamts (LKA), Andreas von Koß, sagte. In 184 Fällen wurden Waren von den Ladeflächen gestohlen. Im Vorjahr gab es noch knapp 30 Prozent weniger Überfälle. Dennoch machten die Diebe damals in fast ebenso vielen Fällen wie 2018 Beute. Eine Projektgruppe der Polizei namens "Cargo" koordiniert von Magdeburg aus seit vergangenem Sommer auf nationaler Ebene den Kampf gegen Planenschlitzer und arbeitet mit Behörden im Ausland zusammen.