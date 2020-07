In Gedenken an ein Kleinkind aus Querfurt liegen Blumen und Kerzen vor dem Wohnhaus. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild Hendrik Schmidt

Querfurt (dpa/sa) - In Querfurt (Saalekreis) soll am Samstagabend an einen misshandelten und gestorbenen Zweijährigen erinnert werden. Geplant ist eine Lichtermahnwache, um an den Tod des kleinen Jungen vor knapp zwei Wochen zu erinnern. Für die Veranstaltung sind laut Polizei 500 Teilnehmer angemeldet. Es hatte bereits mehrfach Aktionen für das Kleinkind gegeben. Menschen drückten ihre Anteilnahme aus, indem sie bunte Luftballons aufsteigen ließen. Am Tatort wurden Blumen, Kerzen und Stofftiere niedergelegt.

Am 12. Juli wurde bekannt, dass ein misshandeltes Kind im Alter von zwei Jahren in Querfurt starb. Die 36 Jahre alte Mutter sowie deren 30-Jähriger Lebensgefährte sitzen in Untersuchungshaft. Der in einer Wohnung entdeckte, kleine Leichnam wies nach Angaben von Ermittlern massive Verletzungen und Spuren schweren sexuellen Missbrauchs auf.

