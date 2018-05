Bismark/Magdeburg (dpa/sa) - Rund 600 000 Euro aus einem Förderprogramm für finanzschwache Kommunen fließen nach Bismark im Landkreis Stendal. Mit dem Zuschuss unterstütze das Land die Erweiterung der Sekundarschule in dem Ort, teilte das Finanzministerium am Samstag mit. Der Bescheid werde in diesen Tagen zugestellt.

Die Schule soll um einen Anbau erweitert werden, der mehreren Zwecken dient: Speiseraum, Raum für Prüfungen und Aula. An der Schule lernen den Angaben zufolge 212 Mädchen und Jungen von der 5. bis zur 10. Klasse. Sie kommen aus Bismark sowie 41 umliegenden Ortschaften und Ortsteilen.

Mit dem Stark-V-Programm werden insgesamt rund 250 Projekte in klammen Kommunen unterstützt. Insgesamt verteilt das Land dafür 123 Millionen Euro. Die gesamte Summe ist bereits verplant, neue Anträge können nicht mehr eingereicht werden. Je ein Drittel der Summe fließt nach Angaben des Finanzministeriums in die Sanierung von Kitas und Schulen.

Anträge konnten die 80 ärmsten Städte und Gemeinden sowie vier finanzschwache Landkreise stellen. Den größten Teil des Geldes steuert der Bund bei, das Land gibt die zehn Prozent dazu, die eigentlich die Kommunen selbst tragen müssten.

