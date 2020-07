Magdeburg (dpa/sa) - Mit Hilfe des Landes sollen Sportstätten von Vereinen und Kommunen vor allem in ländlichen Regionen unterstützt werden. Gefördert werden über ein Programm kleine Bauvorhaben mit Gesamtkosten in Höhe von maximal 50 000 Euro, wie das Innen- und Sportministerium am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Dafür sei im Landeshaushalt in diesem Jahr rund eine Million Euro zusätzlich vorgesehen. Insgesamt 32 Vorhaben wurden bislang aus 69 Anträgen von einer Arbeitsgruppe ausgewählt. Diesem Gremium gehörten den Angaben nach Vertreter vom Landessportbund, der kommunalen Spitzenverbände, des Landesverwaltungsamtes und des Ministeriums an.

Pressemitteilung Innenministerium