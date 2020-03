Offenbach/Magdeburg (dpa/sa) – Sachsen-Anhalt ist deutschlandweit das trockenste und sonnenreichste Bundesland im März gewesen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, schien die Sonne in Sachsen-Anhalt insgesamt 185 Stunden lang. Das waren zehn Stunden mehr als im Bundesdurchschnitt. Dafür regnete es mit 30 Litern pro Quadratmeter im März kaum. Bundesweit fielen im Durchschnitt 50 Liter. Auch bei den Temperaturen setzte sich der März in Sachsen-Anhalt vom Bundesdurchschnitt ab. Hierzulande wurden im Schnitt 5,5 Grad Celsius gemessen. Der bundesweite Schnitt lag bei 5,3 Grad und damit um 1,8 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.

Der März war damit laut DWD deutschlandweit ausgesprochen mild und überdurchschnittlich trocken. Der DWD hat für seine vorläufige Monatsbilanz rund 2000 Messstationen ausgewertet.

vorläufige März-Bilanz des Deutschen Wetterdienstes