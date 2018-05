Magdeburg (dpa/sa) - In der breit angelegten ZDF-Deutschlandstudie zum Thema "Wo lebt es sich am besten?" landen die Städte Sachsen-Anhalts auf den mittleren und hinteren Rängen. Am besten schneidet Magdeburg ab, wie aus den Daten hervorgeht. Die Landeshauptstadt schafft es auf Platz 217 von 401 untersuchten Gebieten. Magdeburg punktet vor allem mit einem hohen Anteil von Erholungsflächen.

Dessau-Roßlau erreicht im Gesamtranking Platz 226, Halle 318, Wittenberg 322. Weniger gut schneiden die Landkreise ab: Die meisten von ihnen rangieren im unteren Viertel. Besonders weit hinten landen Mansfeld-Südharz (Rang 378) und der Salzlandkreis (Rang 383).

Für die Erhebung des Regionen-Rankings zu den Lebensverhältnissen in Deutschland hat das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos im Auftrag des ZDF amtliche Statistiken ebenso ausgewertet wie Daten zu Grundbedürfnissen. Bewertet wurden mehr als 50 Faktoren, unterteilt in die drei Hauptrubriken Gesundheit und Sicherheit, Arbeit und Wohnen und Freizeit und Natur.

Alle Ergebnisse der Studie