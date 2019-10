Marienborn/Halle (dpa/sa) - Mit vielen Veranstaltungen wird heute in Sachsen-Anhalt der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Am ehemals größten deutsch-deutschen Grenzübergang Marienborn an der Autobahn 2 ist am Vormittag ein ökumenischer Gottesdienst mit dem Motto "Wenn dein Kind dich morgen fragt" geplant. Die Ansprache hält der ehemalige Pfarrer Christoph Wonneberger, der ab 1986 die montäglichen Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche koordinierte. Anschließend ist auf dem Gelände der Gedenkstätte ein Fest der Begegnung mit Angeboten für alle Altersgruppen geplant. Es gibt Führungen, Gespräche mit Zeitzeugen, Mal- und Bastelwerkstätten.

In Halle gibt es am Donnerstagabend ein Konzert mit der Pop-Rock-Sängerin Christina Stürmer auf dem Marktplatz. Es ist nach Angaben der Stadt schon der fünfte Tag der Deutschen Einheit, der mit einem großen Live-Konzert in der Saalestadt gefeiert wird. Im Theater Eisleben geht es klassischer zu: Dort wird bei einem Festkonzert Carl Orffs "Carmina Burana" gespielt.

Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit wird in diesem Jahr in Kiel unter dem Motto. "Mut verbindet" ausgetragen. Das zweitägige Fest war am Mittwoch eröffnet worden. Es wird mit rund 500 000 Besuchern in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt gerechnet. Zum Festakt werden am Donnerstag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, erwartet. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird in Kiel sein. Auf einer Ländermeile in Kiel stellen sich alle 16 Bundesländer vor.

