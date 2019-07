Halle (dpa/sa) - Knapp ein Drittel der Menschen in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr hauptsächlich von Renten und Pensionen gelebt. Das war nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Donnerstag der höchste Anteil unter allen Bundesländer. Insgesamt gab es demnach 652 000 Rentner und Pensionäre in privaten Haushalten im Land. Gemeinschaftsunterkünfte wie Pflegeheime sind in der Statistik nicht enthalten.

Rund 957 000 Menschen (44,2 Prozent) bestritten ihren Lebensunterhalt dagegen überwiegend aus eigenem Einkommen. 350 000 Sachsen-Anhalter (16,2 Prozent) waren auf die Einkommen von Angehörigen angewiesen. Von staatlichen Leistungen lebten nach Angaben der Statistiker 199 000 Menschen im Land (9,2 Prozent).

Mitteilung des Statistischen Landesamtes