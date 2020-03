Magdeburg/Berlin (dpa/sa) - Die Zahl der Stiftungen in Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr auf 312 gestiegen. 2019 seien drei neue Stiftungen anerkannt worden, teilte der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Dienstag in Berlin mit. Die neuen Stiftungen sind den Angaben zufolge unter anderem in den Bereichen Natur- und Umweltschutz sowie Soziales tätig.

Wie der Bundesverband weiter mitteilte, liegt die Wachstumsrate der Stiftungen in Sachsen-Anhalt mit 1 Prozent deutlich unter dem gesamtdeutschen Schnitt von 2,1 Prozent. Auf 100 000 Bewohner des Landes kommen demnach 14,1 Stiftungen. Damit sei die Stiftungsdichte - das Verhältnis von Stiftungen zu Einwohnern - in Sachsen-Anhalt knapp halb so hoch wie im bundesdeutschen Durchschnitt.

Der Bundesverband mit mehr als 4500 Mitgliedern vertritt nach eigenen Angaben die Interessen der Stiftungen in Deutschland.