Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt kann auf mehr Steuereinnahmen hoffen als im Haushalt veranschlagt. Der jüngsten Steuerschätzung zufolge spült die anhaltend gute Konjunktur 246 Millionen Euro mehr in die Kasse, wie Finanzminister André Schröder (CDU) am Freitag in Magdeburg sagte. Im kommenden Jahr ist das Polster hingegen nicht mehr so üppig: Hier liegt das Plus im Vergleich zu den eigenen Etatplanungen bei 8 Millionen Euro. Die Novembersteuerschätzung bestätige "in eindrucksvoller Weise" die Haushaltspläne der Landesregierung, sagte Schröder. Zwei Mal im Jahr schätzt ein Expertenkreis die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen.