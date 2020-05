Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt beschränkt die Kirchen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr bei Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen. "Wir lassen den Kirchen und den Religionsgemeinschaften ihr Selbstorganisationsrecht, so wie es der Landtag auch hat", sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Samstag nach einer Kabinettssitzung zu den gelockerten Corona-Beschränkungen. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften müssten die Hygienestandards selbst umsetzen. Bisher waren Zusammenkünfte zu Gottesdiensten in Kirchen in Sachsen-Anhalt noch untersagt.