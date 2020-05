Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt gibt es 15 neu nachgewiesene Corona-Infektionen. Das ist der höchste Anstieg im Vergleich zum Vortag binnen einer Woche. Insgesamt sind damit seit Ausbruch der Pandemie nachweislich 1633 Sachsen-Anhalter mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert worden, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. 48 Menschen starben, nachdem sie positiv auf das Virus getestet worden waren. Das waren so viele wie am Vortag und vier mehr als vor einer Woche. Zehn der 14 Landkreise und kreisfreien Städte meldeten dem Gesundheitsministerium am Freitag keine neuen Fälle.

Sachsen-Anhalt gehört bundesweit zu den Ländern mit der geringsten Fallzahl. Seit längerem steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen nur noch langsam. So gab es in der vergangenen Woche jeweils Anstiege zwischen zwei und 14 nachgewiesenen Neuinfektionen. 80 Prozent aller Infizierten gelten Schätzungen zufolge als genesen.

Infos vom Ministerium