Magdeburg (dpa/sa) - Eltern, Lehrkräfte und Schüler in Sachsen-Anhalt sollen mit einem neuen Programm stärker für das Thema Mobbing sensibilisiert werden. Helfen soll dabei das Projekt "Gemeinsam Klasse sein", das nach den Sommerferien an den Start gehen soll, wie Bildungsminister Marco Tullner (CDU) am Donnerstag in Magdeburg sagte. Gerade in Zeiten der sozialen Netzwerke habe das Problem eine neue Qualität erreicht. "Sachsen-Anhalt widmet sich dem Thema und lässt die Betroffenen nicht allein."

Das neue Programm steht komplett digital zur Verfügung und ist auf eine mehrtägige Projektwoche ausgelegt. Es löst den Anti-Mobbing-Koffer ab, der seit 2011 an 500 Schulen im Land zur Verfügung stand. Das Programm wurde von der Techniker Krankenkasse entwickelt und bisher im Norden Deutschlands getestet. Sachsen-Anhalt ist laut Kasse eines der ersten Bundesländer, das es einführt.