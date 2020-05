Leipzig (dpa/sa) - Nach einem grauen Start in den Donnerstag stehen Sachsen-Anhalt einige sonnige Tage bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es heute Vormittag zunächst noch dichte Wolken und etwas Regen geben. Ab Mittag soll es jedoch von Norden her auflockern. Die Höchstwerte steigen im Flachland auf bis zu 15 Grad, im Harz auf bis zu zwölf.

In den folgenden Tagen steigen die Temperaturen leicht an. Am Freitag sollen bei viel Sonne bis zu 16 Grad möglich sein, am Samstag und Sonntag bereits bis zu 18 Grad.

Wettervorhersage des DWD