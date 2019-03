Süßkirschen werden in der Plantage des Obsthof am Süßen See in Aseleben geerntet. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv Hendrik Schmidt

Magdeburg (dpa/sa) - Das Umweltministerium Sachsen-Anhalt sucht den Obsthofladen des Jahres 2020. Bewerben könnten sich direktvermarktende Betriebe, die nicht nur selbst Obst anbauen, sondern es auch weiterverarbeiten, veredeln und vermarkten, teilte das Ministerium am Montag in Magdeburg mit. Der Hauptgeschäftssitz müsse in Sachsen-Anhalt sein. Eine Jury unter Leitung der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau werde die Hofläden zwischen dem 1. Juli und 31. Oktober beurteilen. Besondere Kriterien seien die Regionalität der zusätzlich angebotenen Produkte und die Nachhaltigkeit in Produktion und Vermarktung. Die Bewerbungsfrist endet am 30. April.

Infos und Bewerbungsunterlagen "Obsthofladen des Jahres in Sachsen-Anhalt 2020"