Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt waren im vorigen Jahr Polizeiautos 284 Mal in Verkehrsunfälle verwickelt. Das waren gut 20 mehr als noch 2018, wie das Innenministerium in Magdeburg auf Anfrage mitteilte. Etwas mehr als die Hälfte der Unfälle wurden demnach nicht von den Polizisten verschuldet. Die meisten der 137 selbstverschuldeten Unfälle seien beim Rückwärtsfahren entstanden oder wegen zu geringen Abstands zu vorausfahrenden Fahrzeugen. Zehn Polizeibeamte wurden bei den Unfällen verletzt, acht Autos mussten wegen eines Totalschadens ausgetauscht werden.

Sachsen-Anhalt bereite seine Polizisten bereits in der Ausbildung mit speziellen Sicherheitstrainings vor. Wer die praktischen Tests nicht bestehe, erhalte keine Erlaubnis, die Dienstautos zu fahren, hieß es weiter. Allein im vergangenen Jahr seien so 520 Nachwuchspolizisten und 325 Beamte geschult worden.