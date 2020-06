Die Corona-Pandemie ist noch nicht beendet - doch Sachsen-Anhalt lockert die Vorschriften für Kontakte. Künftig soll es Empfehlungen geben - wie bereits in anderen Bundesländern.

Magdeburg (dpa/sa) - Die coronabedingten Kontaktsperren sollen in Sachsen-Anhalt weiter gelockert werden. Ab Anfang Juli solle nur noch die Empfehlung gelten, sich mit nicht mehr als zehn Menschen zu treffen und möglichst wenige wechselnde Kontakte zu haben, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Dienstag in Magdeburg. Auf Bußgelder solle verzichtet werden. Die Menschen hätten sich daran gewöhnt, ihren Freundes- und Familienkreis nicht ohne Not zu verlassen. Dies sei ein Schritt Richtung Eigenverantwortung.

Wenig wechselnde Kontakte und keine Gruppentreffen mit mehr als zehn Menschen seien der "größte Schutz", sagte Grimm-Benne. Die Landesregierung appelliert damit an Vernunft und Verantwortungsgefühl. "Wir wollen das aber nicht mehr bußgeldbehaftet machen", so Grimm-Benne. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) betonte, dass die sogenannten "AHA-Grundsätze" eingehalten werden sollten. "AHA" stehe für "Abstand wahren", "auf Hygiene achten" und "Alltagsmaske tragen", wenn Abstand nicht möglich sei.

Ähnliche Entscheidungen gibt es auch in anderen Bundesländern. So hat Thüringen die coronabedingten Kontaktbeschränkungen zum 13. Juni aufgehoben. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Auch Berlin will künftig auf Kontaktbeschränkungen verzichten. Das hat der Senat am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beschlossen. Bisher gilt, dass sich in der Hauptstadt maximal fünf Personen aus mehreren oder nur Mitglieder zweier Haushalte in der Öffentlichkeit treffen dürfen.

Sachsen-Anhalts Landesregierung hatte am Dienstag die Öffentlichkeit über die siebte Eindämmungsverordnung gegen die Ausbreitung des Coronavirus informiert. Sie soll am 30. Juni beschlossen werden und zum 2. Juli in Kraft treten. Dann sollen wieder Veranstaltungen mit bis zu 1000 Menschen unter freiem Himmel möglich sein. Zudem sollen auch Sportwettkämpfe wieder angesetzt werden können. Für private Feiern bleiben demnach weiterhin konkrete Beschränkungen bestehen. So soll künftig mit 50 statt bisher 20 Menschen gefeiert werden können.