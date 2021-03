Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt hat auf der digitalen Reisemesse ITB Now mit technischen und organisatorischen Problemen gekämpft. Der Zulauf im digitalen Showroom sei zunächst verhalten gewesen, sagte eine Mitarbeiterin der Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) am Mittwoch. Bei der coronabedingt digital stattfindenden Messe habe die Plattform der ITB Now zunächst Probleme bereitet, berichtete eine IMG-Sprecherin.

Mit einem "Masterplan Tourismus 2027" wolle man die Branche stärken, hieß es von Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) in einer Mitteilung. Ziel sei es, binnen sieben Jahren Rekordwerte bei den Übernachtungen zu erreichen. Das Land will dabei mehr auf seine Aushängeschilder wie die Himmelsscheibe von Nebra und das Gartenreich Wörlitz setzen und sich einen Namen als Natur- und Kulturreiseland machen.

Der Tourismus zählt bundesweit zu den am härtesten von der Pandemie getroffenen Wirtschaftszweigen. Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Statistischen Landesamtes rund 5,97 Millionen Übernachtungen registriert und damit 30,9 Prozent weniger als im Vorjahr.

