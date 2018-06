Bitterfeld-Wolfen/Magdeburg (dpa/sa) - Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Bitterfeld-Wolfen haben einen Bundeswettbewerb für rauchfreie Klassen gewonnen. Bei "Be Smart - Don't Start" geht es darum, als Schulklasse für ein halbes Jahr auf das Rauchen zu verzichten. Die Schüler der Oberschule können sich laut einer Mitteilung der Landesstelle für Suchtfragen nun über eine Klassenreise im Wert von 5000 Euro freuen. Der Preis der Deutschen Krebshilfe wird am 8. Juni in Magdeburg überreicht.

Im laufenden Schuljahr hatten sich in Sachsen-Anhalt 102 Klassen aus 55 Schulen mit 2075 Schülern für den Wettbewerb angemeldet. Die Erfolgsquote lag den Angaben zufolge mit 86 Prozent über dem Bundesdurchschnitt (79).

Mitteilung der Landessuchtstelle