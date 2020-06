Halle (dpa/sa) - Die Verschuldung der sachsen-anhaltischen Kommunen ist im Lauf des vergangenen Jahres zurückgegangen. Am Jahresende 2019 betrug der Schuldenberg 2,65 Milliarden Euro und damit 111 Millionen Euro weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Das Minus lag demnach bei vier Prozent. Binnen der vergangenen fünf Jahre seien die Schulden um 15,4 Prozent oder 481 Millionen Euro zurückgefahren worden. Pro Einwohner waren das 43 Euro.

Der Schuldenrückgang entwickelte sich je nach kommunaler Ebene unterschiedlich: Die drei kreisfreien Städte Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau verringerten ihre Schulden demnach binnen eines Jahres um sieben Millionen oder 1,2 Prozent auf nun 581 Millionen Euro. Pro Kopf blieben zum Jahresende 2019 rund 1044 Euro an Verbindlichkeiten. Die Landkreishaushalte wiesen einen Schuldenstand von 679 Millionen Euro auf, 32 Millionen Euro oder 4,5 Prozent weniger als Ende 2018. Damit war eine Pro-Kopf-Verschuldung von 309 Euro erreicht.

Die kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden verringerten ihren Schuldenstand den Statistikern zufolge um 71 Millionen auf 1,39 Milliarden Euro. Das entsprach einem Minus von fast fünf Prozent. Rechnerisch standen die Gemeinden damit je Einwohnerin und Einwohner noch immer mit 632 Euro in der Kreide, wie das Landesamt mitteilte.

