Dresden (dpa) - Beim Ringen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt setzt Sachsens Landesregierung auch auf die Christen. "In dieser Zeit braucht es positiv denkende Menschen, die Veränderung wollen und nicht Polarisierung das Wort reden", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag nach einem Treffen mit den Bischöfen der evangelischen und katholischen Kirchen auf dem Gebiet des Freistaates. "Denen muss man Mut machen, und das kann Kirche." Sie trage als Betroffene auch mit Verantwortung dafür, den Riss in der Gesellschaft zu schließen, sagte Landesbischof Carsten Rentzing.