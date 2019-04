Pömmelte (dpa/sa) - Falknerspektakel, Musik und Führungen durch die Steinzeit-Anlage: Mit einem Fest wird heute im Ringheiligtum Pömmelte bei Schönebeck der Frühling begrüßt. Zum Start in die Saison gibt es Musik etwa von der Kreismusikschule. Menschen mit Behinderungen der Schloss Hoym Stiftung trommeln zudem für gute Laune, auch die Schönebecker Sekundarschule "Am Lerchenfeld" beteiligt sich am vielfältigen Konzertprogramm. Einen Einblick in die traditionelle Beizjagd gibt Falkner Mario Ketzler, der mit Uhu, Habicht und Wüstenbussard nach Pömmelte kommt.

Die rund 4300 Jahre alte steinzeitliche Ringanlage bei Pömmelte-Zackmünde ist am Originalstandort rekonstruiert worden. Im Vorjahr besuchten nach eigenen Angaben mehr als 22 000 Menschen das Ringheiligtum. Es war im Juni 2016 eröffnet worden.

Ringheiligtum Pömmelte