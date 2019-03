Bernburg/Alsleben (dpa/sa) - Der Salzlandkreis will die Anbindung seiner Einwohner verbessern - sowohl ans Internet als auch zwischen Gemeinden. Dafür investiert der Kreis 32 Millionen Euro in schnelle Internetverbindungen per Breitband als Grundlage der Initiative "Smart Region". Darauf sollen verschiedene Angebote aufgesetzt werden, gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft, sagte Landrat Markus Bauer (SPD). So werden etwa Wege gesucht, die Mobilität der Bevölkerung zu verbessern. "Smart" steht für das englische Wort für klug, aber auch sinnbildhaft für digitale Errungenschaften wie das Smartphone.

Der Landkreis war von 2016 bis 2018 eine von bundesweit 18 Modellregionen, in denen untersucht wurde, wie man den Bevölkerungsrückgang aufhalten kann. Am Freitag wird Bundesinnenminister Horst Seehofer den Landkreis besuchen und sich über die Ergebnisse des Modellvorhabens informieren.