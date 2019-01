Blick in den Zuschauerraum vom Goethe-Theater. Foto: Alexander Prautzsch/Archiv Alexander Prautzsch

Bad Lauchstädt(dpa/sa) - Die Sanierungsarbeiten am Goethe-Theater in Bad Lauchstädt bei Halle sind im vollem Gange. Die Arbeiten am Dach sollen bis Mitte Mai abgeschlossen sein, wie der Geschäftsführer der Historischen Kuranlagen und Goethe-Theater GmbH, René Schmidt, ankündigte.

Die Spielzeit beginnt in diesem Jahr am 8. April. "Wir haben den umfangreichsten Theatersommer seit 2011", sagte Schmidt. Bis zum 26. Oktober werden im Theater sowie im Kursaal 53 Veranstaltungen angeboten.

Die Sanierung des Theaters und anderer Einrichtungen der Kuranlagen summieren sich bis Jahresmitte auf 8,3 Millionen Euro. In die Innenrestaurierung fließen nochmals 2,2 Millionen Euro. 6,0 Millionen Euro steuert das Land bei. Außerdem gebe es Zuwendungen von Stiftungen und Lotto Toto, sagte Schmidt.

