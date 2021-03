Kusey/Salzwedel (dpa/sa) - Der Fahrer eines Sattelzugs hat auf einer Landstraße in der Altmark die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Der 56-Jährige war nach Angaben der Polizei in Salzwedel in der Nacht zu Sonntag erst nach rechts und dann nach links von der L 22 bei Kusey abgekommen. Ein Baum stoppte die Zick-Zack-Fahrt des Mannes, der bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt wurde. Der Sachschaden werde auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Für die Bergung des Sattelzugs habe ein Kran anrücken müssen, hieß es.

