Seehausen (dpa/sa) - In Seehausen in der Altmark ist eine abgestellte Sattelzugmaschine in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug brannte in der Nacht zum Sonntag vollständig aus, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Der Schaden wurde auf rund 50 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war noch unklar.