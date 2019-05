Hannover (dpa) - Der SC Magdeburg hat bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 31:26 (16:13) gewonnen. Mit dem Sieg vor 4150 Zuschauern hält der SCM das Rennen um Platz drei in der Handball-Bundesliga weiter offen. Beste Werfer waren Matthias Musche (10/4) beim SC Magdeburg und Timo Kastening (8/1) bei Hannover.

Zu Beginn war die Partie hektisch mit vielen Treffern. Dabei gingen die Magdeburger mit zwei Toren in Front (6:4/9.). Fünf Minuten ohne SCM-Tor nutzte Hannover zum Ausgleich (6:6/14.). Die Partie war nun ausgeglichen. Obwohl die Gastgeber zwischenzeitlich in Führung gingen (11:10/24.), reichte Magdeburg eine Temposteigerung, um mit drei Toren Vorsprung in die Pause zu gehen.

Der Start in die zweite Hälfte gelang den Magdeburgern wesentlich besser als Hannover. Schnell verdoppelte der Gast den Vorsprung (19:13/33.). Auch danach hatte Hannover den Magdeburgern wenig entgegenzusetzen, die auf neun Tore davonzogen (26:17/43.). Weil der SCM danach etwas nachließ, konnte Hannover noch verkürzen, der Magdeburger Sieg blieb aber ungefährdet.

Homepage Handball-Bundesliga

Homepage SC Magdeburg

Twitter SC Magdeburg

Facebook SC Magdeburg

Youtube SC Magdeburg

Homepage Deutscher Handballbund