Magdeburg (dpa) - Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren Sieg eingefahren und mischt im Kampf um die Champions League weiter mit. Gegen GWD Minden hieß es am Sonntag vor 6600 Zuschauern 31:29 (15:11). Bester Werfer beim SCM war Michael Damgaard (8), für Minden traf Christoffer Rambo (5) am häufigsten.

Die Partie begann zerfahren, erst in der vierten Minute gelang Damgaard das erste Tor. In Überzahl setzte sich der SCM auf drei Tore ab (6:3/11.). Die Gäste ließen sich jedoch nicht abschütteln und glichen aus (8:8/18.). Das Spiel blieb eng, erst kurz vor der Halbzeitpause konnte der SCM ein Polster von vier Treffern herauswerfen (15:11/29.).

Magdeburg kam gut aus der Pause und schraubte den Vorsprung rasch auf sieben Treffer (19:12/34.). Der SCM rotierte viel, verteilte die Spielzeit auf viele Schultern, leistete sich dabei aber auch längere Phasen ohne Tor: Minden verkürzte (23:20/47.) daher. Kurz vor Schluss war der Vorsprung auf zwei Treffer geschrumpft (31:29/59.) und der SCM plötzlich in Unterzahl. Doch der Gastgeber brachte die Führung über die Zeit.

