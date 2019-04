Elsteraue (dpa/sa) - Eine Scheune ist bei Elsteraue (Burgenlandkreis) in Brand geraten und zusammengestürzt. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden am Montag ausgebrochen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Die Scheune ist Teil eines Gehöfts. Was genau darin gelagert wurde, ist noch unklar. Deshalb könne man zur Schadenssumme noch nichts sagen, teilte die Sprecherin mit. Auch die Brandursache sei noch nicht geklärt. Verletzt wurde niemand.