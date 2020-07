Erfurt (dpa) - In der Diskussion über die Zukunft der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) hat Thüringens Kulturminister eine Alternative zu einer Schlösserstiftung mit Sachsen-Anhalt aufgezeigt. Als "Plan B" schlägt der Linke-Politiker Benjamin-Immanuel Hoff vor, die bestehende Stiftung komplett umzugestalten.

Die Stiftung sollte dem Konzept des Kulturministers zufolge, das dpa vorliegt, etwa nicht mehr nur in erster Linie Burgen, Schlösser und andere historische Bauten verwalten. Stattdessen könnte sie auch anbieten, Museen und Sammlungen zu übernehmen, die sich zwar in den Liegenschaften befinden, aber andere Träger haben. "Ziel ist die Einheit von Liegenschaft und Museum", heißt es in dem Papier. Bisherige Träger - Kommunen etwa - würden so finanziell entlastet. Ein Mitspracherecht werde ihnen aber eingeräumt. Hoff macht in dem Papier deutlich, dass für eine solche Variante eine "dauerhafte erheblich verbesserte finanzielle Ausstattung" für die Stiftung nötig sei.

Unabhängig von diesem Plan liefen aber weiter Verhandlungen mit dem Bund und mit Sachsen-Anhalt über eine alternative Gestaltung der Vorgabe, eine gemeinsame Stiftung zu gründen. Diese macht Berlin bislang zur Bedingung dafür, dass der Bund beiden Ländern bei der Sanierung ihrer Schlösser finanziell stark unter die Arme greift.