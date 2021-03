Eine neue Brücke wird durch den Schlosspark Moritzburg in Zeitz transportiert. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB Hendrik Schmidt

Zeitz (dpa/sa) - Das Schloss Moritzburg in Zeitz soll für Besucher wieder besser erreichbar werden. Dafür wurde eine neue Brücke für die Montage angeliefert, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Die mehr als 20 Meter lange und gut sechs Tonnen schwere Aluminiumkonstruktion soll Menschen mit eingeschränkter Mobilität nach Abschluss der Arbeiten ermöglichen, das historische Ensemble barrierefrei zu erkunden. Weil eine vorherige Brücke aus Holz laut Stadt eingestürzt war, wurden rund 190 000 Euro in die neue Konstruktion investiert.

Das Schloss und der Park Moritzburg sind ein Wahrzeichen der Kleinstadt im Burgenlandkreis und ein beliebtes Ziel von Touristen. Zu den Besonderheiten zählt die Bibliothek des katholischen Bischofs Julius Pflug (1499-1564). Er gilt als ein Vordenker der Ökumene. Pflug war nach Angaben von Historikern während der Reformation ein Vermittler zwischen Gläubigen in Europa.

