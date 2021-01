Magdeburg/Leipzig (dpa/sa) - Der erste Schnee im neuen Jahr ist bis ins Tiefland von Sachsen-Anhalt gefallen. "Im Harz sind bereits zehn Zentimeter gefallen", sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Sonntagmorgen. Bis zu 15 Zentimeter könnten es im Tagesverlauf noch werden. Auch im Tiefland sei fast überall eine geschlossene Schneedecke zu finden - außer ganz im Norden des Landes. Dort sei eher Schneeregen und Regen vom Himmel gekommen. Auf den Straßen des Landes könne es am Sonntag rutschig werden. Zum Wochenstart bleibe es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kalt. Es sei mit weiterem Schneefall zu rechnen - teilweise aber nur sehr wenig.

