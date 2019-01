Halle (dpa/sa) - Im Süden Sachsen-Anhalts sorgen Schnee und Glätte für Behinderungen auf den Straßen. Betroffen sind der Landkreis Mansfeld-Südharz, der Saalekreis, der Burgenlandkreis und das Stadtgebiet von Halle, wie die Polizeiinspektion in Halle am Freitag mitteilte. Größere Unfälle gab es zunächst nicht. Auf der B86 waren am frühen Freitagmorgen zwischen dem Sangerhäuser Ortsteil Riestedt und dem Mansfelder Ortsteil Annarode kurzzeitig Lastwagen liegengeblieben.