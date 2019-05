Oranienbaum-Wörlitz (dpa/sa) - Anlässlich des Orangenfests in Oranienbaum-Wörlitz (Landkreis Wittenberg) sucht die Stadt die schönsten Klompen. Das seien niederländische Holzschuhe, erklärte eine Sprecherin der Stadtinformation in Oranienbaum-Wörlitz. Schüler, Kindergartenkinder und Privatleute könnten die Klompen mit Farben und Dekomaterialien verzieren. Unter anderem will die Kindertagesstätte "Kinderland" aus Oranienbaum zehn bemalte und beklebte Holzschuhe einreichen. Die schönsten Paare sollen am 26. Mai von einer Jury gekürt werden, wie die Sprecherin der Stadtinformation sagte.

Das zweitägige Fest beginnt den Angaben zufolge am 25. Mai und soll an die Geschichte der Stadt erinnern. Oranienbaum erhielt seinen Namen von der niederländischen Prinzessin Henriette Katharina von Nassau-Oranien, die mit Johann Georg II. von Anhalt-Dessau verheiratet war. Der Name Oranien leitet sich vom ehemaligen Fürstentum Orange in Frankreich ab. Höhepunkt des Fests ist ein Umzug am Samstag.

