Magdeburg (dpa/sa) - Die im vergangenen Jahr erstmals ausgelobte Grünlandmeisterschaft des sachsen-anhaltischen Landwirtschaftsministeriums geht in die zweite Runde. Gesucht wird in diesem Jahr die schönste Wiese im Landkreis Stendal, wie Ministerin Claudia Dalbert (Grüne) am Dienstag sagte. 2018 waren zwei Wiesen im Landkreis Harz ausgezeichnet worden. Der Wettbewerb dient den Angaben zufolge dem Erhalt artenreicher Wiesen und Weiden. Bewerbungen sind bis zum 23. April möglich. Zur Jury gehören unter anderem Vertreter von Landkreis, Bauernverband, Umweltverband BUND, dem Landesamt für Umweltschutz und der Hochschule Anhalt.

Die Jury soll sich die Wiesen im Mai vor Ort anschauen. Die drei Erstplatzierten bekommen neben einem wetterfesten Schild für ihre Wiese einen Gutschein, um den Futterwert ihre Grünlands bestimmen zu lassen. Den Angaben zufolge gab es im Landkreis Stendal 2018 rund 5650 Hektar Wiesen, 28 874 Hektar Mähweiden und 2605 Hektar Weiden. Zusammen machte das ungefähr ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in dem Kreis aus.