Halle/Magdeburg (dpa/sa) - Nach Sachsen-Anhalt kehren derzeit mehrere Schülergruppen von Skifreizeiten aus dem Coronavirus-Risikogebiet Südtirol zurück - sicherheitshalber sollen sie nun für zwei Wochen zu Hause bleiben. "Das ist eine Vorsichtsmaßnahme", erklärte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Freitag in Magdeburg. Zuvor hatten die Gesundheitsämter und das Ministerium bei einer Telefonkonferenz das einheitliche Vorgehen abgesprochen. Die Quarantäne gelte für die Schülerinnen und Schüler und für ihre Begleitpersonen, auch wenn diese keine Krankheitsanzeichen zeigten.

Sobald jemand Symptome zeige, griffen weitere Maßnahmen, hieß es aus dem Ministerium. Die Gesundheitsämter entschieden, wie im einzelnen Fall vorgegangen werde. Donnerstagabend hatte das Robert Koch-Institut Südtirol in die Kategorie "Risikogebiet" aufgenommen. Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland, in dem der Erreger Sars-CoV-2 noch nicht nachgewiesen wurde. Es wurden laut Ministerium schon mehr als 1000 Tests durchgeführt. Freitagmorgen lag die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland bei 534, wie das RKI mitteilte.

Pressemitteilung Sozialministerium