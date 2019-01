Schüler zeigen in Bonn bei einer Demonstration das Wort "Klima". Foto: Volker Lannert/Archiv Volker Lannert

Berlin (dpa/bb) - Schülerinnen und Schüler wollen an diesem Freitag für den Ausstieg aus der Kohle demonstrieren, statt in die Schule zu gehen. Die Bewegung Fridays For Future (Freitage für die Zukunft) rief deutschlandweit dazu auf, um 12.00 Uhr vor dem Bundeswirtschaftsministerium zu protestieren, während dort die Kohlekommission tagt. "Wir fordern, dass die Politiker die Klimakrise endlich ernst nehmen und unsere Zukunft bewahren", sagte Luisa Neubauer von der Organisation, die Schüler und Studierende vertritt. Sie rechnet mit mehreren Tausend Protestierenden aus ganz Deutschland.

Mindestens zehn Busse sollen Schülerinnen und Schüler nach Berlin bringen. Für die, die nicht anreisen können, soll es in anderen deutschen Städten Solidaritätskundgebungen geben.

Bereits am vergangenen Freitag protestierten Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Städten deutschlandweit für eine bessere Klimapolitik. Vorbild ist die 16-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Sie protestiert seit mehreren Monaten immer freitags gegen den Klimawandel, statt zur Schule zu gehen.

