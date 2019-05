Luisa-Marie Neubauer (3.v.r), deutsche Klimaschutz-Aktivistin, nimmt an der "Friday for Future" Demonstration teil. Foto: Carsten Koall/Archiv Carsten Koall

Magdeburg (dpa/sa) - Kurz vor den Europa- und Kommunalwahlen haben sich am Freitag zahlreiche Schüler in Sachsen-Anhalt den Fridays for Future-Protesten angeschlossen. Mit den Demonstrationen in mehreren Städten wolle man darauf aufmerksam machen, dass beide Abstimmungen im Zeichen der Klimakrise stünden, sagte Peter von Lampe, Sprecher von Fridays for Future in Halle. Laut Polizei waren allein in Magdeburg und Dessau-Roßlau Demonstrationen mit insgesamt 900 Teilnehmern angemeldet. Weitere Versammlungen sollten in Halle, Naumburg, Wernigerode, Wittenberg und Eisleben stattfinden.

Unter dem Motto Fridays for Future gehen nach dem Vorbild der Schwedin Greta Thunberg Schüler und Studierende seit Monaten freitags für mehr Klimaschutz auf die Straße. Das Netzwerk hat nun zum zweiten Mal zu einer globalen Kundgebung aufgerufen. Bislang sind Aktionen in mehr als 120 Ländern geplant. Dem ersten Aufruf Mitte März waren den Angaben zufolge in 134 Ländern 1,9 Millionen Menschen gefolgt.