Magdeburg (dap/sa) - Vom kommenden Donnerstag an sollen an Schulen in Sachsen-Anhalt wieder Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen stattfinden können. "Der entsprechende Erlass wird den Schulen bis Freitag, 17. April, vorliegen", teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Der reguläre Betrieb an Schulen soll demnach ab dem 4. Mai schrittweise wieder aufgenommen werden. Damit folgt Sachsen-Anhalt der zwischen Bund und Ländern vereinbarten Linie. Dies geschehe unter Maßnahmen wie der Einhaltung der Abstandsregelungen.