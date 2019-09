Halle (dpa/sa) - Junge Theaterschaffende aus 16 Bundesländern wollen von heute an beim Festival der Schultheater ihre Produktionen in Halle zeigen. Nach den Inszenierungen der Schüler und Schülerinnen seien Nachbesprechungen geplant, sagte die Geschäftsführerin des Landeszentrums "Spiel und Theater" Sachsen-Anhalt, Maria Gebhardt. Das Festival-Motto laute in diesem Jahr "Raum.Bühne". Sachsen-Anhalt werde von einer Gruppe aus Sangerhausen vertreten. Die jungen Kreativen zeigten unter der Leitung von Gabriele Horn eine selbst erarbeitete Inszenierung, die sich - ausgehend von dem aus Sangerhausen stammenden Theaterregisseur Einar Schleef - mit dem Thema Isolation und Gemeinschaft auseinandersetzt. Der Wettbewerb dauert bis Samstag.