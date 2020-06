Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Die Landesregierung will in ihrer Sitzung am Dienstag (10.00 Uhr) die angekündigten Mittel für einen besseren Schutz der jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt bereitstellen. Dazu soll das Kabinett eine Zusatzvereinbarung für den Staatsvertrag zwischen dem Land und den Gemeinden beschließen, wie die Deutsche Presse-Agentur vor dem Termin erfuhr.

Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hatte direkt nach dem Attentat auf die Synagoge in Halle im Oktober vorigen Jahres angekündigt, den Schutz der jüdischen Gemeinden im Land zu verstärken. In den vergangenen Monaten haben die Gemeinden und die Behörden ein Konzept dafür erarbeitet, das nun beschlossen werden soll. Im Doppelhaushalt für dieses und das kommende Jahr sind für den Schutz der jüdischen Gemeinden insgesamt rund 2,4 Millionen Euro eingeplant.

Anders als sonst findet die wöchentliche Kabinettssitzung dieses Mal nicht in der Landeshauptstadt Magdeburg, sondern in Dessau-Roßlau ab. Die Ministerrunde beschäftigt sich daher auch verstärkt mit Themen, die besonders die Bauhaus-Stadt betreffen. So stehen unter anderem die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung Dessau-Roßlaus sowie eine Bilanz des Bauhaus-Jubiläums im vergangenen Jahr auf der Tagesordnung.