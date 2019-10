Magdeburg (dpa/sa) - Gemeinsam mit den Jüdischen Gemeinden Dessau, Halle und Magdeburg soll die Landespolizei Sachsen-Anhalt eine Konzeption zum Schutz des jüdischen Lebens in Sachsen-Anhalt erstellen. Darauf verständigten sich Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) und Vertreter der Gemeinden am Donnerstag in Magdeburg, wie das Innenministerium mitteilte. In die Gespräche einbezogen werden soll dabei auch der Sicherheitsbeauftragte des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Zudem wurde soll ein aus dem Jahr 2006 stammender Staatsvertrag zwischen der Landesregierung und der Jüdischen Gemeinschaft ergänzt werden. In einer gesonderten Vereinbarung soll die Übernahme von Kosten für Schutzmaßnahmen an Gebäuden geregelt werden. Weil eine solche Vereinbarung bislang nicht bestand, hatte das Innenministerium eine Bitte der Jüdischen Gemeinde zu Dessau abgelehnt, Kosten für Sicherungsmaßnahmen in Höhe von 17 000 Euro zu übernehmen.

Vor gut einer Woche hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die mit mehr als 50 Gläubigen besetzte Synagoge in Halle zu gelangen. Als das scheiterte, erschoss er zwei Passanten. Ein 27-jähriger Deutscher hat die Tat aus antisemitischen und rechtsextremen Motiven gestanden.

Mitteilung von Ministerium und Gemeinden