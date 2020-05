Stendal (dpa/sa) - Auf der B189 bei Stendal sind am Freitagmorgen zwei Autofahrer bei Unfällen schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger kam nahe des Ortsteils Lüderitz mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Nach 150 Metern prallte das Fahrzeug mit der Fahrerseite gegen einen Baum und wurde auf einen Acker geschleudert. Der eingeklemmte 21-Jährige wurde von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

Rund eine halbe Stunde später kam nahe des Stendaler Ortsteils Borstel ein 30-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls aus nicht geklärter Ursache in einer Rechtskurve von der B189 ab. Der Wagen prallte gegen zwei Straßenbäume und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Der Rettungsdienst brachte den 30-Jährigen in ein Krankenhaus.

