Wiedemar (dpa/sa) - Auf der Autobahn 9 bei Wiedemar ist es erneut zu einem schweren Lastwagenunfall mit mehreren Verletzten gekommen - darunter zwei Menschen mit lebensgefährlichen Verletzungen. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, hatte am Morgen ein Lastwagen am Stauende ein Auto unter den Auflieger eines stehenden Lkw geschoben. In dem Kleinwagen wurden zwei 45 Jahre alte Frauen auf der Rückbank lebensbedrohlich verletzt.

Der 31 Jahre alte Pkw-Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Auch der 60-jährige Verursacher des Unfalls habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Lkw-Fahrer musste wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Die Schwerverletzten wurden mit zwei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Nach dem Unfall musste die Autobahn gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen. Die Feuerwehr Wiedemar (Landkreis Nordsachsen) war mit sieben Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften am Unfallort. Zur Ermittlung der Unfallursache wurden laut Polizei Sachverständige hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 100 000 Euro.

Erst vor einer Woche hatte es bei Wiedemar nahe der Landesgrenze von Sachsen und Sachsen-Anhalt einen schweren Lkw-Unfall mit zwei Toten und drei Schwerverletzten gegeben. Damals war ein Lastwagen so rasant auf ein Stauende aufgefahren, dass vier Lkw ineinander geschoben wurden.