Bad Lauchstädt (dpa/sa) - Im Saalekreis ist ein Mopedfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der 78 Jahre alte Zweiradfahrer in Bad Lauchstädt die Vorfahrt einer 21-jährigen Autofahrerin, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße 72 musste am Freitag für etwa drei Stunden gesperrt werden.