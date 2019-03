Wernigerode (dpa/sa) - Eine 80 Jahre alte Autofahrerin ist im Harz mit ihrem Wagen in einem Hühnerstall gelandet. Die Seniorin aus Blankenburg verlor am Mittwochmorgen in einer Linkskurve in Reddeber die Kontrolle über ihr Auto, wie die Polizei mitteilte. Dabei fuhr sie geradewegs in den Hühnerstall. Dieser wurde völlig zerstört, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die 80-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf rund 4000 Euro geschätzt.