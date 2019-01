Thale (dpa/sa) - Eine 79 Jahre alte Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Thale von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Verursacher floh vom Unfallort. Weil ein Zeuge das Geschehen am Freitag filmte, konnte die Polizei den 48-Jährigen jedoch stellen. Er hatte keinen Führerschein und zudem die Kennzeichen eines anderen Autos an seinem Fahrzeug angebracht. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht verantworten.