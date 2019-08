Leipzigs Zuschauer halten vor dem Spiel ihre Fanschals in die Höhe. Foto: Jan Woitas/Archivbild Jan Woitas

Leipzig (dpa) RB Leipzig hat wenige Tage vor dem Start der Fußball-Bundesliga große Personalsorgen. Beim Training am Mittwoch fehlten gleich sieben Stammspieler. Noch ist nicht völlig absehbar, wer von den angeschlagenen Spielern es für das Spiel bei Neuling 1. FC Union Berlin am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) in den Kader schafft.

Nationalspieler Marcel Halstenberg und der französische Innenverteidiger Dayot Upamecano fehlten mit Knieproblemen. Marcel Sabitzer, beim 3:2 im DFB-Pokal in Osnabrück noch zweifacher Torschütze, musste wegen eines überstreckten Knies passen. Emil Forsberg (Achillessehne) und Kevin Kampl (Sprunggelenk) verzichteten aus Belastungsgründen ebenso wie Vize-Kapitän Diego Demme (muskuläre Probleme) auf das Mannschaftstraining. Der französische Stürmer Jean-Kévin Augustin wird wegen einer Bänderdehnung im rechten Sprunggelenk am Sonntag sehr wahrscheinlich nicht im Kader stehen.

