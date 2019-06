Berlin (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind im Juni zwei neue Wetterrekorde aufgestellt worden. Laut einer am Freitag veröffentlichten vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag die Durchschnittstemperatur in dem Bundesland bei 21,1 Grad. Die Sonne schien 335 Stunden. Den Wetterexperten zufolge war es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Juni noch nie so warm und sonnenreich wie in diesem Jahr. Im Bundesvergleich war es im Juni am wärmsten und sonnenreichsten in Berlin und Brandenburg: In Berlin lag die Temperatur bei 22,8 Grad, in Brandenburg schien 350 Stunden die Sonne.

Wetterbilanz Juni DWD