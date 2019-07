Gräfenhainichen (dpa/sa) - Zum diesjährigen "Splash!"-Festival in Ferropolis bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) sind mit rund 30 000 Hip-Hop-Fans so viele gekommen wie noch nie. "Das ist Rekord und es ist bereits der zweite", sagte Sprecher Tommy Nick am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Schon der frühe Ausverkauf der Tickets Mitte Januar sei ein Novum gewesen, sagte Nick. Der Samstag sei der letzte Tag der 22. Festivalausgabe, die am Donnerstag begonnen hatte. Bis in die Nacht hinein gebe es noch Auftritte diverser Künstler. Insgesamt hätten rund 200 Rapper, Bands und DJs auf verschiedenen Bühnen die Besucher begeistert - allen voran der amerikanische Rapper Future und der deutsche Musiker Trettmann.

Das "Splash!" ist eines der größten Festivals auf dem Ferropolis-Gelände am Gremminer See im Landkreis Wittenberg. Das Areal ist vor allem für seine beeindruckende Kulisse aus fünf ausgedienten Riesenbaggern bekannt. Einst wurde in der Region Kohle aus der Erde geholt.

Splash!-Festival 2019